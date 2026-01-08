価格の高止まりが続くコメについて、今後3カ月では下落傾向がさらに強まるとの調査結果が発表されました。

新潟市西区のスーパー『ichiman(いちまん)』。県産コシヒカリは5kg当たり4828円で販売されていました。こちらのコメは農家から直接仕入れていて、2025年11月ごろに400円ほど値下げしたといいます。



■ichiman 高井栄二朗店長

「農家が1年うちの店用に量は確保しているので、このペースで(販売すると)その量を売れないということなので(農家から)ちょっと価格を下げてもらえないかということで。」



農林水産省によりますと、2025年12月15日週のコメの平均販売価格は5kgで4337円で高止まりが続いています。



ichimanでは、2025年12月のコメの売り上げが前年と比べて約10万円減少しました。高井さんは、コメの価格が高止まりしていることが影響していると見ています。



■ichiman 高井栄二朗店長

「今年に関しては高すぎるなという思いがあるので、個人の思いとしては(5kg)3000円台が客が買いやすい価格帯なのかなと。」