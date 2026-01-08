新潟市西蒲区にある『岩室温泉』が、2年連続の快挙です。魅力のある温泉地を決める温泉総選挙の「おもてなし」部門で2年連続日本一に輝きました。



江戸時代から300年の歴史がある『岩室温泉』。新潟市で唯一の温泉街です。7日、岩室温泉観光協会の岡粼秀会長らが新潟市の中原市長に受賞を報告しました。



岩室温泉は、国民の投票によって魅力のある温泉地を決める温泉総選挙の『おもてなし部門』で第1位を受賞。さらに、温泉地の活性化の取り組みを評価する特別賞も同時に受賞しました。



■新潟市 中原八一市長

「全国各地に岩室温泉の素晴らしさ魅力をPRしてほしい。」



髙志の宿『髙島屋』の女将・髙島基子さん。

髙島屋は、60軒以上が参加する施設別のおもてなし部門で第3位を受賞しました。



■髙志の宿「髙島屋」髙島基子女将

「スタッフ1人1人のお客様に対する笑顔や一生懸命さをご評価いただいたんだと思って、とてもうれしく思っています。」



建物は国の登録有形文化財に指定されていて、将棋の棋聖戦などの会場にもなっています。料理の評価も高く、提供方法にもこだわりがあります。



■髙志の宿「髙島屋」髙島基子女将

「お部屋に1品ずつお料理をお届けしています。温かいもの冷たいもの、それなりにという形でお届けしています。そういうのがなかなか無くなったこの時代に逆行して、良き日本を思い出していただける部分かなと。」



そして、岩室温泉の特徴は何といっても『黒湯』。硫黄成分が鉄と結びついて黒くなります。



■髙志の宿「髙島屋」髙島基子女将

「楽しかった、リラックスできたって評価いただいて『黒くなった』とわざわざ見せてくださることがたくさんありまして、楽しみながら温泉を営業できています。」



受賞を機に、盛り上がる『岩室温泉』。

今後も地域一体となって、おもてなしに力を入れていきたいといいます。



■髙志の宿「髙島屋」髙島基子女将

「世界中の方に黒湯も日本の文化である旅館を楽しんでいただきたいですし、皆さんにおいでいただけるとうれしいと思っています。」