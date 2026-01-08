地元のトップスポーツチームの新たなファン獲得へ、仕掛けるのは学生たちです。

ハンドボールチーム「ハニービー石川」を盛り上げる交流イベントが8日、金沢市で開かれました。

金沢星稜大学で開かれたのは、国内トップレベルのハンドボールチーム「ハニービー石川」と学生の交流会には、スポーツ学科の学生40人が、訪れた選手6人からアドバイスを受けながら、ハンドボールを体験しました。

イベントを企画したのは学生たちです。ゼミでの研究の一環として試合観戦やインタビューを行い、選手と関わった経験と若者の目線から、ファン獲得へのアイデアを生み出します。

金沢星稜大学3年の小林真愛さんは「普段のかっこいい様子から今の面白く優しい様子まで、そのギャップに惹かれてファンになったので選手たちと近い距離になったほうがよりファンになりやすいと思い、経験から交流という形にした」と話しました。

ハンドボールに馴染みのない学生が大半を占める中、イベントは盛り上がり、参加した学生は「ハンドボールは初めてで難しいかなと思っていたが、選手の方々と一緒にパスしたり走り合ったりしてとても楽しかった」「選手全員とても明るくて自分たちも楽しめた、これから試合を見に行ってみたい」と話すなど好評でした。

ハニービー石川の犀藤菜穂選手は「前向きなサポートをしてくださっているので、すごくありがたいと思うし、石川県全体をスポーツを通して元気にすることが私たちにできる恩返しかなと思うので結果を残すという事で頑張っていきたい」と話しました。

学生たちの若い力が、地元のトップスポーツチームを支え、さらに高みへと押し上げます。