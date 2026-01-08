2026年1月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
思い出話に花を咲かせよう。心和む時間を得られるはず。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
今日は現実的になると吉。夢を追うのは後日に回して。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ボランティア精神で行動を。電車で席を譲ると幸運到来。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
願いを断念することになりそう。諦めず別の道を探して。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
目立ちやすい日。それが原因でねたみを買わないよう注意を。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
孤独を感じてしまいそう。でもマイペースでいくのが吉。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
できる範囲でぜいたくをしよう。心が豊かになり気分もアップ。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
クールな態度で周囲の好感をゲット。はしゃぎ過ぎはNG。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
読書に収穫あり。話題になっている本にトライしてみて。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
個性的な人と親しくしよう。いいアイデアがもらえそう。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
派手に遊ぶと気分爽快。イベントや新年会は1番乗りを！
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
活力がみなぎる日。新しいプランを実行するなら今日がチャンス！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)