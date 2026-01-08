「美と美の暴力」目黒蓮＆浜辺美波、美男美女過ぎるツーショットに反響！ 「透けてる！色気！」
ファッション誌『BARFOUT！（バァフアウト！）』（出版：ブラウンズブックス 発行：幻冬舎）の公式X（旧Twitter）アカウント1月8日、投稿を更新。Snow Manの目黒蓮さんと俳優の浜辺美波さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】目黒蓮＆浜辺美波の美男美女過ぎるツーショット
この投稿には「オーラがすごい」「眼力すごっ」「美と美の暴力」「絵になりすぎる美男美女」「もはや芸術作品」「数年後に振り返っても色あせない一枚」「透けてる！色気！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「数年後に振り返っても色あせない一枚」同アカウントは「#BARFOUT! #バァフアウト! 2026年2月号(1月22日発売) 表紙公開！」と、同誌2月号の表紙を公開。映画『ほどなく、お別れです』で主演を務める目黒さんと浜辺さんのツーショットです。透け感のあるシャツを着用した目黒さんと、光沢のある白い服を着用した浜辺さんがカメラを見つめています。2人の美しい瞳に吸い込まれそうになる1枚です。
「額縁に飾りたいほど美しい2人」同映画の公式Xアカウントにも、目黒さんと浜辺さんのツーショットは公開されています。7日に投稿した「取材日オフショット」には「2人の笑顔、もう最高です」「額縁に飾りたいほど美しい2人」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
