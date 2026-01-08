【速報】警察官をボンネットに乗せて急加速…逃走していた40歳の無免許男を逮捕　殺人未遂と公務執行妨害容疑　大阪・岸和田市の商店街

大阪府岸和田市の商店街で、車が警察官をボンネットに乗せたまま約700m逃走して逃走、警察が殺人未遂などの疑いで捜査していた事件で、男が逮捕されました。



殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、住居不詳で無職の久保泰範容疑者（40）です。



警察によりますと久保容疑者は岸和田市の路上で、交通取り締まりをする警察官に車を突進させ、殺害しようとしたなどの疑いがもたれています。





一部始終を捉えた付近の防犯カメラ。商店街を走行する車に警察官が停止を求めます。その後、ゆっくりと走行する車が突然、前の警察官に向かって急加速、ボンネットに警察官を乗せたまま、車は右折しました。警察官がフロントガラスをたたく様子も映っています。警察によりますと、1月7日午後5時半前、岸和田市の「岸和田駅前通商店街」で通行禁止の時間帯に走行していた車に警察官が停止を求めたところ、車が急加速。警察官をボンネットに乗せたまま走行し、約700m先で警察官を振り落として逃走しました。警察官はひざをすりむくなどの軽傷です。車は男が運転し、高齢女性が同乗していたということで、警察が行方を捜査していました。また、事件に関与したとみられる車が隣の貝塚市内で乗り捨てられているのが見つかっていました。調べに対し久保容疑者は、「やったことはまちがいないが殺意はない」と容疑を否認しているということです。また久保容疑者は無免許の状態だったということです。