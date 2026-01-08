ラグビー・リーグワン1部の東京SGは8日、第4節・神戸戦（10日、味スタ）へ向けて東京都府中市内のグラウンドで全体練習を行った。

今季限りで現役を引退すると5日に発表した元日本代表のSH流大（33）が会見に臨み、決断の経緯と理由を明かした。2019年、2023年と2大会連続でW杯に出場。その後「ぼんやりとあと2シーズンぐらいで終えようかな」と引退を考え始めたという。「やろうと思えばまだ全然できますし、体の状態もプレーにも手応えはある」。衰えは感じていない中での決断だった。

帝京大を卒業後に入団してから11年間サントリー（東京SG）一筋。「良い意味でも悪い意味でも自分の影響力を分かっている。新たにチームを引っ張っていく選手が出てきてほしい。サンゴリアスはこれからも強くあり続けてほしいので、本気でこのチームを引っ張っていきたい思いのある選手にリーダーシップを取る機会を作りたい」。チームの精神的支柱で絶大な信頼を得る33歳は、後進のために自ら退く引退理由を明かした。

一番の思い出は、日本開催の2019年W杯。「ずっと夢だった舞台に立った瞬間は今でも忘れられない」。また、2023年W杯フランス大会の最終戦となったアルゼンチン戦も挙げ「出られなかったけど、（斎藤）直人があれだけのプレーをしてくれたのはすごく印象に残っている」と回想した。帝京大では主将として大学日本一に輝き、トップリーグでは2度の優勝を経験。「思い描いていたラグビー人生を送れているかなと思います」と振り返った。

今季はここまで全3試合に出場しており、次節の神戸戦（10日、東京・味の素スタジアム）には先発出場する。「やることは変わらないので自分のパフォーマンスでチームを引っ張りたい」とした上で「最後にもう一回ここで優勝したい」とラストシーズンへの決意を新たにした。