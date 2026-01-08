TBS NEWS DIG Powered by JNN

1月9日の関東の天気を山形純菜キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・3連休は今季最強寒気
・寒気襲来 3連休は冬日続出
・乾燥続く 火の元に注意