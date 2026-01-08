俳優の中島歩（37）と、超特急の草川拓弥（31）が8日、都内でダブル主演するテレビ東京ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（あす9日スタート、金曜深夜0・42）の会見に出席した。連ドラ初主演の中島は「初めてのドラマ出演もテレ東の深夜枠だった。僕にとってのドラマの入り口で主演できるのは誇らしい」と喜びをかみしめた。

2人が演じる理容師が、表向きは理容室で働きながら、裏では客のトラブルを依頼人に代わって解決する物語。会見冒頭には、役に扮しての寸劇を披露。ド派手にバックパネルを破って登場した中島だが、その勢いで右腕から出血。自らの意思でリハーサルはしなかったといい「“一発本番でいきます”って言ったら流血ですわ」と苦笑した。

共演の高良健吾（38）は、中島の事務所の先輩でもあり、10年以上の付き合い。「一緒にワークショップにも行った仲だった。中島くんが主演で、そこに自分も参加できるという感慨深さがある。話が来た時はとてもうれしくて、2人とも頑張ってきてよかったな、と思いました」と話した。

作品の内容にちなみ、中島の「裏の顔」を問われた高良は「そこまで焼肉が好きじゃない」と回答。高良は中島の好物が焼肉だと思っており、食事に行く際は「ほぼ焼肉」だと説明。しかし、先日テレビ番組で中島が高良に送ったコメントでは「そんなに焼肉好きじゃない」と言っていたと明かした。中島は「いや兄さん、好きですよ。好きなんだけど」と釈明しつつ「毎回焼肉だから。趣向は変えたいな、と」と苦笑い。次に食べたいものを聞かれた中島は「寿司でお願いします」とリクエストした。