M!LK佐野勇斗、Aぇ！group佐野晶哉との“W佐野サウナショット”にファン歓喜「え、美しすぎる…」「胸元開きすぎですよ!!」
俳優・佐野勇斗（M!LK）が7日、自身のインスタグラムを更新。Aぇ! group・佐野晶哉との“サウナショット”を公開し、色気あふれる姿に反響が集まっている。
【写真】「W佐野需要ありすぎてやばい」ファン歓喜、無造作ヘアの佐野勇斗＆佐野晶哉
勇斗は「なんかよーわからんけど まさやとサウナ行ってきた 1時間くらいしか時間なかったのに来てくれた なんでこんないいやつなんだ。？」とコメントし、晶哉の優しい人柄が感じられるエピソードを明かした。
さらに、投稿した“サウナショット”では、互いにバスローブのようなものを羽織り、胸元をチラ見せし、無造作ヘアーが印象的なプライベートショットとなっている。
最後には「まだ会って3回目とかなのにすごく仲良くなった。色々な話できてとてもとても楽しかった。まさやありがとう！」とメッセージを記し、ファンからは「W佐野みれて嬉しい サウナビジュイイね」「勇斗さん胸元開きすぎですよ!!」「冷静に考えてW佐野需要ありすぎてやばいです」「え、美しすぎる…」「2人が仲良いの尊すぎます」などの反響が集まっていた。
