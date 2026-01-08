お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）、金ちゃん（40）が7日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。イラッとしたエピソードを語った。

放送ではゲストの堀未央奈のトークを劇的改造する企画の未公開シーンが放送された。テーマは「イラッとした話」で、東ブクロがニューヨークの嶋佐のイラッとしたエピソードを語った。

良ちゃんも「僕もニューヨークつながりで…」と続いた。「同期で仲良しなんで、テレビにニューヨークが映ってるとなんとなく見ちゃうんですけど、最近思ったんですけど、ネタ以外で1回もウケていない」と告白した。

金ちゃんは「そんなことねえわ」とつっこんだ。

良ちゃんは「でもなんかずっと出てるんですよ。ウケてないのに。イラッとしてきて…」とぶっちゃけて笑いをさそった。「今後みなさん注目して見てください。テレビ出てたら“ニューヨークだ！”と思って見てください。ウケてないんで」と同期をイジった。

金ちゃんは「それ“ニューヨークが”じゃない。嶋佐がウケてないだけなんだよ。屋敷はウケてる」と一緒にイジった。