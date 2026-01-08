日本製鉄、ニッケル耐食合金「Alloy825」厚板を販売開始
日本製鉄は1月8日、過酷な腐食環境に対応するニッケル耐食合金「Alloy825」厚板の販売を2026年1月から開始したと発表した。JIS規格の「NCF825」にも適合する材料だという。
Alloy825の化学成分
○ニッケル耐食合金「Alloy825」の概要
Alloy825は、高ニッケル・高クロムをベースに、モリブデンやチタンなどを含有する合金。硫酸や塩酸などを扱う過酷な腐食環境において、耐酸性や耐応力腐食割れ(SCC)性に優れた耐食性を発揮するとされる。国際規格であるASTM／ASME UNS N08825に加え、国内規格のJIS NCF825にも適合している。
同社の九州製鉄所・八幡厚板工場では、板厚6mm〜30mm、幅1219mm〜3000mmの厚板製造が可能。顧客の材料選定の自由度を高めるとともに、溶接施工時間の短縮やコスト削減にも寄与するとしている。
日本製鉄は高合金鋼種のラインナップ拡充を進めており、今回のAlloy825厚板もその一環として位置付けられる。
今後も幅広い商品レパートリーを通じて、多様なニーズへの対応を図る方針としている。
