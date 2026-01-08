ヨドバシ・ドット・コムで「年末年始SALE」、PCやスマホなどが特別価格に
ヨドバシカメラは、同社のECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」にて「年末年始SALE」を開催している。PCやスマホ、日用品など700アイテム以上が対象。セール期間は2026年1月12日まで。
「年末年始SALE」では、富士通の16型ノートPC「FMV Note A（FMVA33K3LC）」（期間限定価格154,800円）やファーウェイのスマートウォッチ「WATCH GT4」46mmモデル（期間限定価格12,800円）、モトローラのSIMフリースマートフォン「moto g05」（期間限定価格15,800円）、デルの15.6型ノートPC「Dell 15（DC15250）」（期間限定価格99,800円）など、多くのデジタル製品が特価販売されている。例に挙げた4製品はいずれもポイント10％還元対象製品だ。
このほか多くの洗剤やペット用品、コスメといった日用品も多数セール対象となっている。
