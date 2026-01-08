のん、藤木直人と“粉まみれ”に…自然な笑顔を見せる2ショットに反響
女優・のん（32歳）が1月6日、公式ブログを更新。自身が主演を務める連続ドラマ「MISSKING（ミス・キング）」（ABEMA）への思いと、共演者とのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
「MISSKING（ミス・キング）」は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描く。
6日、のんは本作について、「役者をやってきた中で大切な作品、重要な作品になりました」と、自身のキャリアにおいて特別な意味を持つ作品であることを明かし、真摯な思いを吐露。
そして「写真は藤木直人さん演じる藤堂と！」といい、粉まみれになりながらどこか張り詰めた空気を残した真剣な表情を見せる一方、別カットでは思わず頬が緩んだような自然な笑顔を見せるのんと藤木の2ショットを公開し、ブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「ようやく時代がのんさんに追いついて来たよう」「二人が笑っているオフショット写真とても素敵」「作品中では笑っている姿が少なかったので、笑っている写真を見れて嬉しく感じています」「藤木さんとの師弟関係の雰囲気がよかった」「のんちゃんも、役柄の幅が広がりましたね」「かっこいい」などの声が寄せられている。
