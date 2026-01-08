【KSCオンラインストア：「電動ガン ライフル3点セット」「ガスブローバックガン ライフル3点セット」】 販売期間：1月9日12時～1月16日12時 価格 「電動ガン ライフル3点セット」：42,900円 「ガスブローバックガン ライフル3点セット」：52,800円 ※数量限定

KSCは通販サイト「KSCオンラインストア」にて、「電動ガン ライフル3点セット」や「ガスブローバックガン ライフル3点セット」を1月9日12時より販売することを発表した。販売期間は1月16日12時まで。価格は「電動ガン ライフル3点セット」が42,900円、「ガスブローバックガン ライフル3点セット」が52,800円。

今回「KSCオンラインストア」の新春初売りとして、ライフル本体とアクセサリーをセットにした、超お得なエアガンスターターセットを数量限定で販売することを発表。

「電動ガン ライフル3点セット」は、電動ガン「ストラック TEG コンパクト」、専用の120連マガジン3本、「ナチュラルズバイオボトルBB 0.25g弾」の3点セットとなっており、「ガスブローバックガン ライフル3点セット」は、ガスブロ「M4A1 ver.2」、専用の40連マガジン、「ナチュラルズバイオボトルBB 0.25g弾」の3点セットとなっている。

なお商品のほか別途送料が必要となっているほか、注文後のキャンセル、交換、返金はできない。また、購入点数制限は無いが、スターターセットは同梱ができないため個数分の送料と購入手続きが必要となる。

「電動ガン ライフル3点セット」

「ガスブローバックガン ライフル3点セット」

販売価格：42,900円 セット内容Z350 ストラック TEG コンパクト（価格：49,500円）GG340 ストラック 120連マガジン ×3パック（価格：5,280円）B834 ナチュラルズバイオボトルBB 0.25g弾（価格：3,278円）販売価格：52,800円 セット内容M050 M4A1 ver.2（価格：59,400円）GG400 M4 40連マガジン（価格：7,150円）B834 ナチュラルズバイオボトルBB 0.25g弾（価格：3,278円）

