「らき☆すた」より制服姿の柊つかさと柊かがみがフリューのプライズフィギュア「Trio-Try-iT」に登場決定！6月ごろ展開予定
【Trio-Try-iT Figure -柊つかさ-/-柊かがみ-】 6月ごろ展開予定
「Trio-Try-iT Figure -柊つかさ-」
フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure -柊つかさ-/-柊かがみ-」を6月ごろに展開することを発表した。
本製品は、アニメ「らき☆すた」に登場する「柊つかさ」と「柊かがみ」の制服姿を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、白とピンクの制服姿が可愛い「柊つかさ」と「柊かがみ」の姿を一足先に確認することができる。
「Trio-Try-iT Figure -柊かがみ-」
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) January 8, 2026
『らき☆すた』より、柊つかさと柊かがみのTrio-Try-iTフィギュアが初登場💞
日常生活を切り取ったかわいいフィギュアに癒されてね😊
26年6月頃より展開予定✨@FURYU_prizeをフォローで続報をチェック！#Trio_Try_iT pic.twitter.com/kCxUtlCREh
(C)美水かがみ／らっきー☆ぱらだいす