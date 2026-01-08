猪塚健太＆片山萌美、ベッドで濃厚キス連発 SNS反響「たまらん」「さらに攻めてた」「修羅場の予感…」『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第1話【ネタバレあり】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜）が7日深夜に放送され、猪塚健太と片山萌美の濃厚な絡みがSNSで反響を呼んでいる。（以下、ネタバレを含みます）
【写真】肌を露わにして…妖艶な視線を向ける片山萌美＆猪塚健太
主人公・菜穂（宮本）は、夫・省吾（猪塚）と結婚2年目を迎え穏やかな日々を過ごしていた。そんなある日、パート先の同僚から“1ヶ月以上性交渉がない状態はセックスレス”と言われたことを機に自身たちの夫婦関係に不安を覚えた。
このままではいけないと感じた菜穂は、メイクや服装を変えいつもと違う雰囲気で省吾との関係を修復しようと試みるも省吾から拒まれてしまう。夫に拒絶され深く傷ついた菜穂は、失意の中、偶然かつての恋人・徹（戸塚祥太）と再会する。優しく声をかけてくる元カレの存在に、菜穂の心は揺れ動いた。
一方、省吾の職場に支社へ出向していた中途同期・綾香（片山）が異動してくる。その夜、早速食事へと出かけた省吾たち。すると、綾香から「私のセフレにならない？」と誘われ、揺れる省吾。
終電を逃すまで残業を続けた省吾と綾香は、宿泊したビジネスホテルで一線を越え、ベッドの上で下着姿となって濃厚なキスを連発。終盤の色気あふれるシーンにSNSも反応した。
片山に対し「たまらん」「さらに攻めてた」といった声が上がったほか、この作品の今後を見据え「修羅場の予感…」といったコメントも寄せられている。
【写真】肌を露わにして…妖艶な視線を向ける片山萌美＆猪塚健太
主人公・菜穂（宮本）は、夫・省吾（猪塚）と結婚2年目を迎え穏やかな日々を過ごしていた。そんなある日、パート先の同僚から“1ヶ月以上性交渉がない状態はセックスレス”と言われたことを機に自身たちの夫婦関係に不安を覚えた。
一方、省吾の職場に支社へ出向していた中途同期・綾香（片山）が異動してくる。その夜、早速食事へと出かけた省吾たち。すると、綾香から「私のセフレにならない？」と誘われ、揺れる省吾。
終電を逃すまで残業を続けた省吾と綾香は、宿泊したビジネスホテルで一線を越え、ベッドの上で下着姿となって濃厚なキスを連発。終盤の色気あふれるシーンにSNSも反応した。
片山に対し「たまらん」「さらに攻めてた」といった声が上がったほか、この作品の今後を見据え「修羅場の予感…」といったコメントも寄せられている。