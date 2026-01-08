モデル・甲斐まりか、結婚を発表 お相手は「どんな時も真っ直ぐに物事と向き合う尊敬できる方」
モデルの甲斐まりかが8日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。
【写真】宝石が大きい…モデル・甲斐まりか、結婚を発表
甲斐は、大きな宝石が付いた指輪の画像とともに、「本日、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。お相手について「相手の方は、自分自身が素直でいられる存在であり、どんな時も真っ直ぐに物事と向き合う尊敬できる方です」と説明した。
続けて「これまでの出会いと、日々支えてくださっている皆さまのおかげで、このような節目を迎えることができました。心より感謝申し上げます」と感謝。「これからは日々の暮らしをより丁寧に重ねながら、好奇心あふれる二人として、まだ見ぬ景色を一緒に見つけていくことを楽しみにしています」と決意を語った。
また、仕事においても「お仕事では表現の場を通して、変わらず誠実に、より一層自分らしく活動していきたいと思っております」とし、「今後とも、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。
甲斐は、1995年10月8日生まれ。大学卒業後、モデルとして活躍。また、映画『コンフィデンスマンJP プリンセス編』に出演するなど、マルチに活動している。
