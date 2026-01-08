「舘プロ」新年会の様子が公開 映画『国宝』で注目の16歳・黒川想矢も参加、決意をつづる
俳優・黒川想矢（16）のスタッフ公式Xが8日までに更新され、「舘プロ」の新年会の様子が公開された。
【写真】「舘プロ」お餅つき新年会 所属俳優がずらり
舘プロの公式Xでは「本年もお揃いの法被を着て、お餅つきを行いました！所属俳優一同、今後とも精進して参ります。引き続き応援のほど、宜しくお願い申し上げます」と、所属俳優たちがずらり。
舘ひろしを中心に、池田努、小越勇輝、青柳尊哉、竹内夢、増本尚、そして黒川がそろった。
映画『国宝』で話題を集めた黒川は、新年のあいさつとともに「昨日は舘プロお餅つき新年会でございました！2026年も誠実に、感謝を忘れず頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします」と力強くつづった。
【写真】「舘プロ」お餅つき新年会 所属俳優がずらり
舘プロの公式Xでは「本年もお揃いの法被を着て、お餅つきを行いました！所属俳優一同、今後とも精進して参ります。引き続き応援のほど、宜しくお願い申し上げます」と、所属俳優たちがずらり。
舘ひろしを中心に、池田努、小越勇輝、青柳尊哉、竹内夢、増本尚、そして黒川がそろった。
映画『国宝』で話題を集めた黒川は、新年のあいさつとともに「昨日は舘プロお餅つき新年会でございました！2026年も誠実に、感謝を忘れず頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします」と力強くつづった。