元伊藤忠商事社長で、中国大使も務めた丹羽宇一郎（にわ・ういちろう）氏が２０２５年１２月２４日、老衰で死去した。

８６歳だった。葬儀は今年１月５日に親族のみで執り行われた。

丹羽氏は愛知県出身で、１９６２年に名古屋大法学部を卒業後、伊藤忠に入社した。主に食料部門を歩み、９８年に社長に就任した。

９９年度の決算では、バブル期に拡大した不動産など約４０００億円規模の不良債権処理を断行。食料・生活関連などへ経営資源を集中させて業績を急回復させた。２００４年に会長職に就いてからは、政府の経済財政諮問会議の民間議員や地方分権改革推進委員会委員長などを歴任した。

伊藤忠の社長や会長として中国との貿易・投資に積極的に取り組み、中国政府関係者との人脈の広さでも注目を集めた。１０年には当時の民主党政権が掲げた「脱官僚依存」の一環で、民間人としては戦後初となる中国大使に起用された。

就任直後には、尖閣諸島沖で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件が発生。それを機に日中関係が極度に悪化する中で、関係改善に取り組んだ。ただ、東京都による尖閣諸島の購入計画について「日中関係が極めて重大な危機に陥る」などと異議を唱えた発言が問題視され、１２年１１月に就任から２年余りで退任した。