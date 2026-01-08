山田あい（提供：週刊SPA!編集部　撮影：中山雅文　ヘアメイク：新井祐美子　スタイリング：八杉直美）

2024年にグラビアデビュー後、「令和の超新星」として瞬く間に注目を集めた山田あいさんのSPA! グラビアン魂デジタル写真集「山田あい「ゴージャスなカラダ」がリリース。誌面カットが公開されました。

名前のとおりのIカップでパーフェクトボディの持ち主の山田さん。同写真集は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいます。

女性の美を追求する企画らしく、彼女の美貌を惜しげもなく収録。洋館を舞台に撮影を敢行し、表紙カバーは大人の色気ムンムンな天女カットです。庭園では、清楚ワンピース姿にも関わらず、スカートの裾をめくり上げる大胆しぐさ。洋室や和室でのカットでは、際どいハイレグの衣装や透け感のあるセクシーな黒ランジェリーでくびれや曲線美、豊満ヒップを見せつけ、その姿は降臨した女神のようです。（提供：週刊SPA!編集部　撮影：中山雅文　ヘアメイク：新井祐美子　スタイリング：八杉直美）

 【山田あいさんプロフィール】
やまだあい　22歳　2003年9月11日生まれ　東京都出身　T160B90（I）W60H90　最新情報は公式X（@yamadaaiii0911）Instagram（@_.yamada.aiii._）