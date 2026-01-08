2024年にグラビアデビュー後、「令和の超新星」として瞬く間に注目を集めた山田あいさんのSPA! グラビアン魂デジタル写真集「山田あい「ゴージャスなカラダ」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】清楚なワンピース姿の山田あいさん

名前のとおりのIカップでパーフェクトボディの持ち主の山田さん。同写真集は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んでいます。



女性の美を追求する企画らしく、彼女の美貌を惜しげもなく収録。洋館を舞台に撮影を敢行し、表紙カバーは大人の色気ムンムンな天女カットです。庭園では、清楚ワンピース姿にも関わらず、スカートの裾をめくり上げる大胆しぐさ。洋室や和室でのカットでは、際どいハイレグの衣装や透け感のあるセクシーな黒ランジェリーでくびれや曲線美、豊満ヒップを見せつけ、その姿は降臨した女神のようです。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：中山雅文 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：八杉直美）



【山田あいさんプロフィール】

やまだあい 22歳 2003年9月11日生まれ 東京都出身 T160B90（I）W60H90 最新情報は公式X（@yamadaaiii0911）Instagram（@_.yamada.aiii._）