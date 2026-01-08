À¸ÃÂ104Ç¯¡Ò¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¡Ó³«ºÅ·èÄê¡ªÍÅ²ø¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡¢¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡Ä3·î7Æü¡¦8Æü¤Ï¶¹Á¤¬ÍÅ²ø°ì¿§¤Ë¡ª
¡ÖÀ¸ÃÂ104Ç¯¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÅ²øÊ¸²½¤òÌ¡²è¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÇÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¸Î¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¡£
ÀïÁè¤ÇÊÒÏÓ¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÂÎ¸³¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤È²¹¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤äÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤òÉÁ¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¶¹Á¤ò¡ÈÍÅ²ø¤Î¤Þ¤Á¡É¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢º£¤ä¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÀèÀ¸¤ÎÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¡¦Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¶áÊÕ¤Ë¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÀèÀ¸¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ¸ÃÂ104Ç¯ ¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¡×¤¬³«ºÅ¤Ë¡ª
À¸ÃÂº×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¶¹Á»ÔÆâ³Æ½ê¤ÇÅ¸¼¨¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºîÉÊ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿³¹Á´ÂÎ¤¬¡¢Æø¤ä¤«¤Ë¿åÌÚÀèÀ¸¤Î104Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÆüÄø
´ü´ÖÃæ¤ÏÄ»¼è¸©¡¢¶¹Á»Ô¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¿¶¶½²ñ¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´Û¤¬Ï¢·È¡£¡ÖÀ¸ÃÂ104Ç¯¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¥Û¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È(¼çºÅ¡§Ä»¼è¸©)
Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ)
1²óÌÜ¸ø±é 11»þ30Ê¬¡Á13»þ15Ê¬
2²óÌÜ¸ø±é 14»þ45Ê¬¡Á16»þ15Ê¬
²ñ¾ì¡§¶¹Á»ÔÌ±¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤ß¤Ê¤È¥Æ¥é¥¹
¡»¥¿¥Ì¥(²ÏÆ¸¤Î»°Ê¿)¤ªÈäÏªÌÜ²ñ(¼çºÅ¡§¶¹Á»Ô)
Æü»þ¡§3·î8Æü(Æü)13»þ30Ê¬¡Á13»þ50Ê¬
²ñ¾ì¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´ÛÁ°Äí
¡»ÍÅ²ø¥Ñ¥ì¡¼¥É(¼çºÅ¡§¶¹Á»Ô)
Æü»þ¡§3·î8Æü(Æü)13»þ55Ê¬¡Á14»þ15Ê¬
²ñ¾ì¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´ÛÁ°Äí¡ÁÍÅ²ø¿À¼ÒÁ°
¡»¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°(¼çºÅ¡§¶¹Á»Ô)
Æü»þ¡§3·î8Æü(Æü)14»þ30Ê¬¡Á15»þ
²ñ¾ì¡§¥²¥²¥²¤Î¹¾ì¡Ê£Ê£Ò¶¹Á±ØÁ°¡Ë
¡»¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼(¼çºÅ¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¿¶¶½²ñ)
³«ºÅ´ü´Ö¡§3·î6Æü(¶â)¡Á3·î9Æü(·î)
²ñ¾ì¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É
¡»¥²¥²¥²¤Î¥¯¥¤¥ºÂç²ñ(¼çºÅ¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´Û)
Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ)17»þ30Ê¬¡Á18»þ50Ê¬
²ñ¾ì¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´Û
¡»¸¶¸ý¾°»Ò(¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤ÎÄ¹½÷)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯(¼çºÅ¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´Û)
Æü»þ¡§3·î8Æü(Æü)9»þ¡Á9»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡§¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´Û
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¥Û¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
Ä»¼è¸©´Ñ¸÷¸òÎ®¶É¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ´±Ë¼ ÅÅÏÃ:0857-26-7238
¡ã¥¿¥Ì¥(²ÏÆ¸¤Î»°Ê¿)¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡¢ÍÅ²ø¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ä
¶¹Á»Ô´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý ÅÅÏÃ:0859-47-1068
¡ã¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡ä
¿åÌÚ¤·¤²¤ë¥í¡¼¥É¿¶¶½²ñ»öÌ³¶É¡Ê¶¹Á´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë ÅÅÏÃ: 0859-47-3880
¡ã¥²¥²¥²¤Î¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡¢¸¶¸ý¾°»Ò¡Ê¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤ÎÄ¹½÷¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡ä
¿åÌÚ¤·¤²¤ëµÇ°´Û ÅÅÏÃ: 0859-42-2171
¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×¥Û¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¾ÜºÙ¡Ë
¡ã³µÍ×¡ä
1¡¢Æü»þ ÎáÏÂ8Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)
1²óÌÜ¸ø±é 11»þ30Ê¬¡Á13»þ15Ê¬(³«¾ì:11»þ)
2²óÌÜ¸ø±é 14»þ45Ê¬¡Á16»þ15Ê¬(³«¾ì:13»þ15Ê¬)
2¡¢¼çºÅ Ä»¼è¸©
3¡¢²ñ¾ì ¶¹Á»ÔÌ±¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼ ¤ß¤Ê¤È¥Æ¥é¥¹(¶¹Á»Ô¾åÆ»Ä®3000)
4¡¢ÆâÍÆ
¡¦¼çºÅ¼Ô¤¢¤¤¤µ¤Ä(1²óÌÜ¸ø±é¤Î¤ß)
¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥ÉÂ£Äè¼°(1²óÌÜ¸ø±é¤Î¤ß)
¡¦¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¥²¥¹¥È¡§
¹ÓËÒ·ÄÉ§¤µ¤ó(ÉñÂæ¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº2025¡×¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏºÌò)
ÂçÄÍÌÀÉ×¤µ¤ó(ÉñÂæ¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº2025¡×¤Í¤º¤ßÃËÌò)
¡¦¤ª³Ú¤·¤ßÂçÃêÁª²ñ
¡ã»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ä
¥Û¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ÑÍ÷¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¡öÆþ¾ìÎÁ °ìÈÌ2,000±ß(ÀÇ¹þ) ²¾Áõ¤¢¤ê2,000±ß(ÀÇ¹þ) Âç·¿²¾Áõ¤¢¤ê2,000±ß(ÀÇ¹þ) ¡£
¾ÜºÙ¤Ï¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀ¸ÃÂº×HP(https://www.pref.tottori.lg.jp/104/)¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È(¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢)¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¡ã¿½¹þ´ü´Ö¡ä
°ì¼¡ÈÎÇä(ÃêÁª) ÎáÏÂ8Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¸áÁ°11»þ¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯2·î2Æü(·î)¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç
Æó¼¡ÈÎÇä(ÃêÁª) ÎáÏÂ8Ç¯2·î6Æü(¶â)¸áÁ°11»þ¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç
»°¼¡ÈÎÇä(ÀèÃå) ÎáÏÂ8Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¸áÁ°10»þ¤«¤é
¡öJRÀ¾ÆüËÜ¡Ötabiwa¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢1·î14Æü(¿å)11:00¤è¤ê´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢È¯Ãå¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤âÈÎÇä¡£
¡ãÍÅ²ø²¾Áõ»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¡ä
ÍÅ²ø¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£²¾Áõ¤Ç»²²Ã¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄêµÇ°ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¡ÖÂç·¿²¾Áõ¤¢¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö²¾Áõ¤¢¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿åÌÚ¤·¤²¤ë»á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ì¡²è²È¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍÅ²ø¸¦µæ²È¡£1922Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¤Ç°é¤Ä¡£ ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè»þ¡¢·ãÀïÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ð¥¦¥ë¤Ë½ÐÀ¬¤·¡¢Çú·â¤ò¼õ¤±º¸ÏÓ¤ò¼º¤¦¡£Éü°÷¸å»æ¼Çµïºî²È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÌ¡²è²È¤ËÅ¾¸þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¡Ø²ÏÆ¸¤Î»°Ê¿¡Ù¡Ø°Ëâ¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¤È¤Ï¡Û
Ä»¼è¸©¤Ï¡¢¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤Î¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¡¢¡ÖÍÚ¤«¤ÊÄ®¤Ø¡×¡ÖÉã¤ÎÎñ¡×¤ÎÃ«¸ý¥¸¥í¡¼ÀèÀ¸¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÀÄ»³¹ä¾»ÀèÀ¸¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÃøÌ¾¤ÊÌ¡²è²È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¥Þ¥ó¥¬¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿2012Ç¯¤Ë¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¡×¤ò·ú¹ñ¤·¡¢¤Þ¤ó¤¬¤ÎÎÏ¤ò´Ñ¸÷¤äÃÏ°è¿¶¶½¤Ë³è¤«¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä»¼è¸©¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ´±Ë¼¸ø¼°HPµÚ¤Ó¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¸ø¼°X¤Ç¤â½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¡£
¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ´±Ë¼¸ø¼°HP¡§https://www.pref.tottori.lg.jp/104
¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¤È¤Ã¤È¤ê¸ø¼°X¡Ê@mangatottori¡Ë