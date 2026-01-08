レクサス顔のトヨタ「商用バン」に反響殺到！

2025年12月5日から7日までインテックス大阪で開催された「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」。

会場が多くの来場者で活気に包まれるなか、ひときわ熱い視線を集めていたのが、大阪府富田林市に拠点を置く「パパママカーズ」のオリジナルカスタムモデル「マウントエース」です。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス顔の「商用バン」です！（30枚以上）

パパママカーズは、車中泊やファミリー層向けのカスタムを得意とし、大型商業施設の「ららぽーと」にも店舗を構えるなど、幅広い世代へ独自のカーライフを提案。

そしてマウントエースは、トヨタの商用バン「タウンエース」をベースに、SUVさながらの力強い外観とリフトアップ仕様を融合させたアウトドア志向の一台となっています。

その佇まいは、レクサスの象徴的なデザインである「スピンドルグリル」を彷彿とさせる精悍なフロントフェイスや、ラプター塗装が施されたゴビカラーの外装によって、商用バンの面影を感じさせないほどの存在感を放っています。

細部にも徹底したこだわりが詰め込まれており、インナーブラックのヘッドライトやグリルマーク、さらにはオーバーフェンダーやルーフラック、マッドタイヤなどを組み合わせることで、まさに「外遊びの相棒」と呼ぶにふさわしいスタイルへと進化を遂げました。

内装に目を向けると、ヴィンテージ感漂うデニムカバーや温かみのある木目調パネルが採用され、上質なリビングのような空間が広がっています。用途に合わせて選択できるベッドキットやリアスピーカーパネルも備わっており、車内での時間をより豊かに彩る工夫が随所に凝らされました。

さらに、ボディカラーのフルオーダーはもちろん、リフトアップ用のバネのカラーまで選べるなど、他社とは一線を画すカスタマイズの自由度も大きな魅力です。

こうした実用性と遊び心を両立させた提案は、会場だけでなくネット上でも反響を呼んでいます。

SNSでは「めちゃくちゃカッコいい！」「結構好き」といった直感的な好意を示す声が見受けられ、デザイン性の高さについても「レクサスの雰囲気に似ているからフロントがカッコいいのか」と、高級SUVのような精悍な顔つきに納得する意見が目立ちました。

また、本格的な仕様ながら価格帯が350万円から450万円を中心に展開されている点についても、「思ったより高くない、もっといくかと思った」と、コストパフォーマンスの良さに驚く声も寄せられています。

担当者によると、会場でもファミリー層や年配のご夫婦、愛犬家など幅広い層から支持を得ており、特におしゃれなカラーリングに魅了された女性が主導となって興味を示すケースも多いといいます。

会場に展示されたフルカスタム仕様（532万円）の周囲には、熱心に写真を撮ったり車内を覗き込んだりする多くの来場者の姿がありました。

商用バンの高い機能性を活かしながら、家族や仲間との大切な時間を演出する一台として、マウントエースはリアルの場でもネット上でも、これからのカーライフを彩る存在としてさらなる注目を集めそうです。