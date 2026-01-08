¡Ö¤¨¤Ã¡©°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡Ä¡×¸µWinkÎëÌÚÁáÃÒ»Òà56ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ºÆ·ëÀ®¤ò¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ªWink¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÎëÌÚÁáÃÒ»Ò(56)¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎËºÇ¯²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤È¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥«¥é¥ª¥±¤Ë¶½¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö20Ç¯°Ê¾å¥Ü¥¦¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§ÍÍ¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤Á¤ó¤Î²Î¾§¤Ë²¿ÅÙ¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤Ã¤Á¤ó¤Î±´À¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤ÈºÆ³ÎÇ§¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö°Õ³°¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢Åêµå¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î¤ËÅ·Á³¤Ê¤µ¤Ã¤Á¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¤¬²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿WinkºÆ·ëÀ®¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Wink¤ÏÎëÌÚ¤ÈÁêÅÄæÆ»Ò(55)¤Î2¿ÍÁÈ¡£1988Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤Æ¡ÖSugar Baby Love¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¤Ë¡ÖÎÔ¤·¤¤Ç®ÂÓµû¡×¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢96Ç¯¤Ë³èÆ°Ää»ß¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£