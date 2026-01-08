県内公立高校入試の前期特色選抜の志願倍率がきょう発表されました。

はじめて実施される前期試験。全体の志願倍率は、１．１２倍となりました。

各高校の志願倍率をみていきます。

まずは村山地方です。山形東探究科は、全体で１番目に高い５．７５倍、山形南理数科は全体で５番目に高い３．２５倍などとなっています。

山形工業はいずれの学科も１倍を超えていて最も高いのは情報技術の２．５５倍となっています。山形中央は普通科が１．６７倍、スポーツ科は１．３４倍となっています。

天童は総合科が１．６４倍、山辺は、全ての学科で１倍を超えていて、看護が２．１０倍となっています。

寒河江の普通科探究コースは２．１０倍となっています。

村山産業は農業経営・みどり活用学科が１倍を超えましたが、そのほかの学科は、定員割れです。

東桜学館・北村山も定員割れとなっています。

続いて最上地方です。

新庄志誠館普通科は１．４０倍、探求科は０．７３倍となっています。

新庄神室産業農産活用科は、１．００倍、そのほかのすべての学科で定員割れです。

続いて置賜地方です。米沢興譲館普通科は３．０８倍、探求科は２．６３倍。米沢東普通科は２．２３倍です。

置賜農業、南陽、高畠は定員割れです。

長井は普通科探求コースが１．６０倍。長井工業、荒砥、小国は定員割れです。

続いて庄内地方です。

致道館は普通科が１．０５倍、理数科は１．２５倍となっています。鶴岡工業は情報通信が１．９５倍となっています。

鶴岡中央は普通科１．２２倍、総合科１．０２倍、加茂水産、庄内農業はいずれも定員割れです。

庄内総合は定員割れ。酒田東の探究科は２．４４倍、酒田西は定員割れです。

酒田光陵は普通科が１．７３倍、機械制御が１．３５倍。遊佐は定員割れとなっています。

■市立高校、定時制の高校は

市立高校では、山形市の山形商業の情報が全体で３番目に高い３．５０倍、経済が３．３８倍となっています。

定時制の高校は、霞城学園のⅠ部が１．３３倍などとなっています。

今回の公立高校の前期特色選抜の志願者数は２７４０人で、平均志願倍率は１．１２倍となりました。

前期試験は、今月２０日にＡ日程、来月３日にＢ日程が行われ、合格発表は検査の９日後に行われます。

