Á´¹ñÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ç¡Ø¶âµû¤Î½é¶¥¤ê¡Ù Á´Ä¹40㎝Ä¶¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü»â»ÒÆ¬¡×¤Ë¹âÃÍ¡¡·§ËÜ¸©Ä¹½§Ä®
Á´¹ñÍ¿ô¤Î¶âµû¤Î»ºÃÏ¡¢·§ËÜ¸©Ä¹½§Ä®¤Ç¶âµû¤È¥Ë¥·¥¥´¥¤¤Î½é¶¥¤ê¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ´¹ñÍ¿ô¤Î»ºÃÏ¤Ç¡Ø¶âµû¤Î½é¶¥¤ê¡Ù Á´Ä¹40㎝Ä¶¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü»â»ÒÆ¬¡×¤Ë¹âÃÍ¡¡·§ËÜ¸©Ä¹½§Ä®
¶å½£Í£°ì¤Î¶¥¤ê¾ì¤¬¤¢¤ëÄ¹½§Ä®¤Ë¤ÏÂçºå¤ä»°½Å¤Ê¤É¤«¤é¤âÃçÇã¿Í¤ä°¦¹¥²È¡¢Ìó30¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¶âµû¤ä¥Ë¥·¥¥´¥¤¤ËÆþ»¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÄ¹½§¾®³Ø¹»¤Î3Ç¯À¸¤â¸«³Ø¤ËË¬¤ì¡¢¶¥¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ä¶âµû¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹½§¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¡ÖÌÌÇò¤¤¡£¹õ¿§¤Î¶âµû¤¬¹¥¤¡×
º£Æü¡Ê1·î8Æü¡Ë¤Î½é¶¥¤ê¤Ë¤Ï¡¢¶âµû¤È¥Ë¥·¥¥´¥¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1ËüÉ¤¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤âÁ´Ä¹40cm¤Û¤É¤¢¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¶âµû¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü»â»ÒÆ¬¤Ï4Ëü5500±ß¤ÇÂçºå¤Î¶È¼Ô¤¬¶¥¤êÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥¤ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¸»º¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½é¶¥¤ê¤ËÎÉ¤¤µû¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£