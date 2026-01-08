本仮屋ユイカ、体調不良からの復帰を報告「お仕事を再開させて頂きました」 4日の冠ラジオ番組を欠席
俳優の本仮屋ユイカ（38）が8日、自身のインスタグラムを更新し、体調不良から復帰し、仕事を再開したことを明かした。
【写真あり】もこもこニット帽がかわいい…体調不良からの復帰を報告した本仮屋ユイカ
本仮屋は、自身がパーソナリティーを務めているTBSラジオ『ONE-J』（毎週日曜 前8：00）を体調不良のため欠席していたが、この日、新年初となる投稿。「ご心配おかけして申し訳ありません」と書き出し、「体調不良から回復し、お仕事を再開させて頂きました」と報告。「メッセージをくださった皆さま、ありがとうございました。心から感謝しております」と感謝した。
続けて、NHK Eテレで9日に再放送される『ニット！ニット！ニット！〜イギリス・編み物紀行』について告知。「寒さを感じるようになってから、よく妹と「イギリスが懐かしいね」という会話をしています」「私のサポート役として一緒に妹も旅してくれた2人にとって大事な思い出です」と現在第3子妊娠中の妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）との思い出を振り返りつつ、「イギリスの島々の美しさ、そこで出会った方々が大事にしていた「編み物」の楽しさやあたたかさをぜひご覧頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします」とアピールした。
