（この記事の動画には、地震の映像が含まれます）



シリーズでお伝えしている、熊本地震10年。あの時、何が起きていたのか？3つのテーマで熊本地震を振り返っています。今回は「災害関連死」です。



2016年4月、2度の最大震度7を観測した熊本地震で特徴があります。





（2016年7月2日のニュース）

「30代～90代の男女6人を『震災関連死』と認定し…」

（2016年10月6日のニュース）

「合志市は、きのう90代の男性1人を熊本地震の『震災関連死』に認定しました。」





熊本地震の犠牲者275人のうち、81.8％にあたる225人がこの災害関連死でした。

■福島県立医大・坪倉正治主任教授

「様々な原因が考えられるが、一番大きなものとしては、ご自身の生活環境や社会環境が大きく変わることが影響しやすい」



災害関連死とは、建物の倒壊など災害による直接的な被害で亡くなるのではなく、避難生活での精神的ストレス、持病の悪化などで死亡するケースを指します。





災害関連死を研究する福島県立医科大学の坪倉主任教授が指摘するのは「環境の変化」です。熊本地震で災害関連死の原因の多くを占めたのが「ストレス」。地震のショックや、余震への恐怖による肉体的・精神的負担が40％を占めました。



生活の再建など環境が変化する中、半年間で4000回を超えた余震は、長期にわたり被災者を苦しめました。一方で災害関連死にはある課題もあります。



■大坪主任教授

「申請のハードルが非常に高い。実際に申請ができなかった方というのも存じ上げている」



申請のハードルを高くしているのが遺族が手続きをしなければならないという点。遺族自らが被災者である場合、生活の再建に追われる中、書類をそろえ申請手続きをすることは大きな負担になります。申請後は医師や関係者の見解、専門家による審査会などを踏まえて市町村が判定します。



しかし、熊本地震の場合、225人が災害関連死と認定されたのに対し、2倍近くの499人が認められておらず、認定率の低さも課題と言えます。



■大坪主任教授

「災害は繰り返し起こる。そのときに同じことを繰り返さないために、どうやってこの経験を生かすことができるのか…」



災害関連死をどう防ぎ、認定をいかにスムーズに進めるのか？熊本地震から10年となる今も教訓と課題が突きつけられています。