Ãø½ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ÅÐºä½ß°ì¥¢¥Ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÐºä½ß°ì¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡õ¥ì¥·¥Ô½¸¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¡¢¤¿¤Ù¤Æ¤¤¤³¤¦¡¡¤À¤«¤é¥Ñ¥Ñ¡¢ÎÁÍý¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×È¯Çäµ­Ç°¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

¡¡·î´©¡Ö±ÉÍÜ¤ÈÎÁÍý¡×¤ÇÎÁÍýÄ©ÀïÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÎÁÍý¤ò»Ï¤á¤¿ÅÐºä¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ËÜ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿ÅÐºä¤Ï¡Ö£µ£°ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Ç¤­¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´ë²è¤ÇºÇ½é¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤òÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¡£·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î½ÐÍè¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£

¡¡¤ä¤äÃÙ¤¤ÎÁÍý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë´î¤Ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÎÁÍý¤Î¤È¤ê¤³¤À¡£ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¤ËÄ´Íý´ï¶ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÅê»ñ¤ÈÎÁÍý¤ÏÁá¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È³°¿©ÇÉ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£

¡¡¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¤À¤±¤Ë¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤­¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¡£¡Öº£¤³¤½½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼õ¿®ÎÁ¤ÏÁ´ÉôÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£