働く前に確認したい、訪問看護ステーションとはどんな場所？【訪問看護のアイデア帖】

訪問看護の働き方「訪問看護ステーションとは」

訪問看護ステーションには、さまざまな種類があります。それぞれの特徴を知って、働き方ややりたい看護が叶うステーションを選びましょう。

訪問看護ステーション数と療養者数の推移

訪問看護事業者数は年々増加しており、2022年度（令和4年度）には1万事業所を超えました。また、療養者数も増加傾向にあり、2021年度（令和3年度）の医療保険療養者は約38万人で、2022年度（令和4年度）の介護保険による療養者は約69万人と、訪問看護の需要はどんどん高まっています。

訪問看護ステーションの従事者数（常勤換算）は、いずれの職種も年々増加していますが、全従事者に占める2021年（令和3年）の看護職員の割合は70％でした。1事業所当たりの従事者数は8.0人で、そのうち看護職員は5.6人でした。

約6割のステーションが5人以下の事業所で、医療機関や施設に比べると、小規模な事業所が多いです。小規模である分、アットホームで働きやすいと感じる人がいる一方で、管理者の意向が反映されやすく、個人の裁量が大きいため働きづらさを感じることもあるかもしれません。10人以上のスタッフがいる大規模なステーションもあるため、自分に合う職場選びをするといいでしょう。

大規模なステーションの特徴（ステーション内の看護師が10 人前後／複数のステーションを運営している）

● 教育・研修体制が充実している

● 若手や新人の採用や育成にも積極的

● 蓄積した業務ノウハウがあり、マニュアルが整っている

● 人数が多いため、オンコール対応など 1 人にかかる負担が軽減される

● 人数が多いため、休日取得の融通がききやすい

● 組織が大きく、個人の意見が反映されにくい

● オンコール回数が少なめ

● 幅広いニーズの療養者を多く受け入れ、経営が安定している

● 24 時間対応で療養者数も多いため、夜間対応が多く発生する

● 職場の人数が増える分、人間関係のトラブルに気を遣う

小規模なステーションの特徴（ステーション内の看護師が5 人未満／ 1 つのステーションのみ運営している）

● スタッフ間のコミュニケーションが密でアットホームな雰囲気がある

● 看護の理念を共有しやすく、個人の意見が反映されやすい

● 個々の裁量権が大きく、若いうちから採用などのマネジメントに携われる

● 人数が少ないため、オンコール対応など 1 人あたりの負担が大きい

● 人数が少ないため、休日取得の融通がききにくい

● 受け入れられる療養者の人数や病態が限られ、経営効率が悪い

● 職場の人間関係がうまくいかなかった時の逃げ場がない

訪問看護サービスの種類

訪問看護といっても、サービス内容にはさまざまなものがあります。

訪問看護ステーション

都道府県知事の指定を受け、訪問看護を専門に行う事業所です。訪問看護ステーションは、医療法人、社会福祉法人、医師会や看護協会、市区町村、NPO法人、営利法人などが都道府県の指定を受け、介護保険法の指定居宅サービス事業所（指定介護予防サービス事業所）となって開設されます。

みなし訪問看護（病院・診療所などの医療機関）

病院や診療所内に「訪問看護部門」を設け、退院時に在宅療養が必要な方、病院や診療所に通院する方、訪問診療・往診を受ける方に訪問看護を提供しています。

民間企業などが行う訪問看護サービス

民間企業と療養者との契約で行われる訪問看護サービスです。保険給付ではない料金体系（自費サービス）で、特殊なケアやオリジナルのサービス（旅行への付き添いなど）が提供されます。

特化型の訪問看護ステーション

訪問看護の対象者には年齢制限も疾患の制限もありませんが、特化型の訪問看護ステーションもあります。小児や精神領域に特化したもの、介護保険による訪問看護のみ提供するものなどさまざまです。

訪問看護で働きたい人は、ステーションの特徴を捉えて職場を選ぶといいでしょう。

memo「入職前の見学・体験が大切」

訪問看護で働いてはみたいけれど、「実際にどのように仕事をしているのか想像がつかない」「訪問看護の仕事を具体的にイメージしたい」「気になるステーションの雰囲気や働き方を知りたい」などと思うこともあると思います。最近では、入職前に、訪問看護ステーションの見学や体験ができるところが増えています。訪問看護に、興味はあるけれど一歩踏み出せない、どこのステーションがいいか悩んでいるそんな人は気になるステーションに問い合わせて、見学や体験をさせてもらうといいでしょう。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂