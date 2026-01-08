2026年の天気はどうなるのか、ことしの干支、午（うま）年に着目して「夏の暑さ」について調べてみました。東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「お天気メモ」、今回のテーマはこちらです。



『午年の夏の傾向は？2026年はどうなる？』



午年の夏を振り返りますと、2002年と2014年はいずれも猛暑日はわずか2日でした。2000年代で2番目に少なく、2014年は真夏日も2番目に少なかったんです。





今では考えられない数字ですが、 午年は特に2000年代で冷夏となる傾向がありました。では、ことしも冷夏となるのでしょうか。こちらは直近3年の夏日、真夏日、猛暑日の日数です。この数字を見て分かるように、近年は過去に例のないほどの異常な暑さとなっています。最高気温30℃以上の真夏日は100日に迫る勢いで、猛暑日も30日を超える年が出始めました。2002年や2014年と比較すると真夏日は2倍に、猛暑日は10倍を超える数となってしまいました。ここからいきなり真夏日の数が半分になり、猛暑日は2日ほどとなるのは考えにくいです。ことしも長く厳しい暑さが続き「四季」ならぬ「二季」となってしまうのでしょうか。九州初の40℃がついに観測されるのかについても、注目したいと思います。