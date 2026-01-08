不法移民の大規模摘発中…発砲で37歳女性死亡 何が？ 米・ミネアポリス
アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで、車を運転していた37歳の女性が発砲され死亡しました。不法移民の大規模摘発中に、何があったのでしょうか？
■移民捜査局職員が発砲、女性が死亡
アメリカ北部ミネソタ州のミネアポリス。
記者
「発生から半日以上たちましたが、今も現場の前には人が集まっています。そして、祈りの込められた多くの花、ろうそくが手向けられています」
7日、移民捜査局の職員が発砲し、37歳の女性が死亡したのです。
当時、行われていたのは、不法移民の大規模摘発。
道路をふさぐようにして止まる1台の車。その映像に映っていたのは、運転席の人物が「先に行け」と合図をしているようにも見える様子です。
そこへ移民捜査局の職員が近づいてドアを開けようとし、次の瞬間。車の前方に現れた別の職員が銃を構え、発砲したのです。
車はしばらく走行を続け、駐車していた車にぶつかって止まりました。別の映像では、銃声らしきものが3発聞こえていました。
「あんたが彼女を撃った！ 助けなきゃ！」
車を運転していた37歳の女性は、頭に銃弾を受け死亡しました。
■民主党が強い都市で移民摘発を強化
トランプ大統領はSNSで…。
トランプ大統領
「車を運転していた女性は非常に乱暴で、妨害した後に悪意を持って移民捜査局職員をひいた」
“職員は自己防衛のため女性を撃ったようだ”と投稿。
これに反論したのが、ミネアポリスの市長です。
ミネアポリス市長
「彼らは自己防衛の行動として正当化しようとしているが、デタラメだ」
移民捜査局による“権力を乱用した殺人事件”と非難し…。
ミネアポリス市長
「ミネアポリスに移民捜査局が来た初期段階から、この瞬間が来るのを恐れていた」
トランプ大統領（去年9月）
「不法移民は国を内側から破壊する。だから排除するのだ」
移民に寛容な政策を続ける野党・民主党の勢力が強い都市を中心に、不法移民の摘発を強化しているトランプ政権。
ミネソタ州で、福祉制度を巡る詐欺事件への移民の関与が発覚したことなどから、トランプ政権は今回、ミネアポリスやその周辺に2000人以上の職員を派遣し、不法移民の大規模摘発を行っていたのです。
■「移民捜査局は帰れ！」抗議の声上がる
こうした中で起きた、今回の事態。
アメリカメディアによると、死亡したのは近くに住むアメリカ人女性だったといいます。直後に撮影された映像には…。
パートナーとされる女性
「私の妻なんです。学校に6歳の子どももいるのに」
AP通信によると、女性は6歳の息子を学校に送り届けて、パートナーと帰宅中だったということです。
「移民捜査局は帰れ！ 移民捜査局は帰れ！」
現場周辺には多くの人が集まり、抗議の声を上げました。
「私は、移民を守るために亡くなった女性を支持するために、ここに来ました」
ミネアポリス市長も…。
ミネアポリス市長
「彼らがいることで、困難な状況がひどくなるだけだ」