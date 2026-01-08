アメリカ・ミネソタ州のミネアポリスで、車を運転していた37歳の女性が発砲され死亡しました。不法移民の大規模摘発中に、何があったのでしょうか？

■移民捜査局職員が発砲、女性が死亡

アメリカ北部ミネソタ州のミネアポリス。

記者

「発生から半日以上たちましたが、今も現場の前には人が集まっています。そして、祈りの込められた多くの花、ろうそくが手向けられています」

7日、移民捜査局の職員が発砲し、37歳の女性が死亡したのです。

当時、行われていたのは、不法移民の大規模摘発。

道路をふさぐようにして止まる1台の車。その映像に映っていたのは、運転席の人物が「先に行け」と合図をしているようにも見える様子です。

そこへ移民捜査局の職員が近づいてドアを開けようとし、次の瞬間。車の前方に現れた別の職員が銃を構え、発砲したのです。

車はしばらく走行を続け、駐車していた車にぶつかって止まりました。別の映像では、銃声らしきものが3発聞こえていました。

「あんたが彼女を撃った！ 助けなきゃ！」

車を運転していた37歳の女性は、頭に銃弾を受け死亡しました。

■民主党が強い都市で移民摘発を強化

トランプ大統領はSNSで…。

トランプ大統領

「車を運転していた女性は非常に乱暴で、妨害した後に悪意を持って移民捜査局職員をひいた」

“職員は自己防衛のため女性を撃ったようだ”と投稿。

これに反論したのが、ミネアポリスの市長です。

ミネアポリス市長

「彼らは自己防衛の行動として正当化しようとしているが、デタラメだ」

移民捜査局による“権力を乱用した殺人事件”と非難し…。

ミネアポリス市長

「ミネアポリスに移民捜査局が来た初期段階から、この瞬間が来るのを恐れていた」

トランプ大統領（去年9月）

「不法移民は国を内側から破壊する。だから排除するのだ」

移民に寛容な政策を続ける野党・民主党の勢力が強い都市を中心に、不法移民の摘発を強化しているトランプ政権。

ミネソタ州で、福祉制度を巡る詐欺事件への移民の関与が発覚したことなどから、トランプ政権は今回、ミネアポリスやその周辺に2000人以上の職員を派遣し、不法移民の大規模摘発を行っていたのです。

■「移民捜査局は帰れ！」抗議の声上がる

こうした中で起きた、今回の事態。

アメリカメディアによると、死亡したのは近くに住むアメリカ人女性だったといいます。直後に撮影された映像には…。

パートナーとされる女性

「私の妻なんです。学校に6歳の子どももいるのに」

AP通信によると、女性は6歳の息子を学校に送り届けて、パートナーと帰宅中だったということです。

「移民捜査局は帰れ！ 移民捜査局は帰れ！」

現場周辺には多くの人が集まり、抗議の声を上げました。

「私は、移民を守るために亡くなった女性を支持するために、ここに来ました」

ミネアポリス市長も…。

ミネアポリス市長

「彼らがいることで、困難な状況がひどくなるだけだ」

「移民捜査局はミネアポリスから出て行け」と怒りをあらわにしています。