ÀôË¼Êæ»á¡¡¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èï³²¤ÇÏ¢ÍíÀè¤ËÄ¾ÀÜ¹³µÄ¡Ö»ä¤¬ÀôË¼Êæ¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¡×
¡¡Á°Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»²±¡µÄ°÷¡Ê62¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀôË¼Êæ¤Î¾ðÇ®¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²£¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Æ°²è¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Îµ¼Ô²ñ¸«Æ°²è¤ò°ÍÑ¤·¤¿Åê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ç²á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤âÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼Â¤Ï»ä¤âµîÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó»ä¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñ´«Í¶¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬½Ð¤Þ¤·¤Æº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸Î¡¦¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤·¤¿Æ°²è¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÅê»ñ·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÈÀ¸³èÂçÊÑ¤Ê³§¤µ¤ó¡¢»ä¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¿®¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡µ¶Æ°²è¤Î¹ªÌ¯¤µ¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ê¸¾Ï¤â¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤¿¤«¤âÆ°²è¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°ú¤²¼¤¬¤ì¤Ê¤¤Àô»á¤Ï¡¢Æ°²è¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ï¢ÍíÀè¤Ë¹³µÄ¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Î¤È¤³¤í¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¡¢¡È»ä¤¬ÀôË¼Êæ¤Ç¤¹¡É¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡È»ä¤¬ÀôË¼Êæ¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡È»ä¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥³¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Åê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëµ¶¤ÎÆ°²è¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤±ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àô»á¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤ÏË¡À°È÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÅØÎÏµÁÌ³¤È¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Ë¡À°È÷¡¢À¯¼£²È¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£