日本モーターボート競走会は8日、「令和7年優秀選手」の各表彰者を発表した。7日に「令和7年優秀選手選考委員会」を開催し、慎重な審議の末に決定した。

最優秀選手は昨年末のSGグランプリ（住之江）を制した桐生順平。最多賞金獲得選手、記者大賞とともに3冠に輝いた。表彰式典は2月13日に開催予定。

各部門の表彰者および推薦理由は、以下の通り。

最優秀選手 桐生 順平（39＝埼玉、2回目）

推薦理由「グランプリで優勝し、賞金獲得額が1位となるなど、年間を通じて最も優秀な成績を記録した」

最優秀新人選手 石本 裕武（25＝大阪）

推薦理由「新人選手の中で賞金獲得額、勝率、1着回数、優勝回数が1位となるなど、最も優秀な成績を記録した」

最多賞金獲得選手 桐生 順平（39＝埼玉、2回目）

推薦理由「最も多い賞金2億3612万666円を獲得した」

最高勝率選手 茅原 悠紀（38＝岡山）初

推薦理由「最も高い勝率8.24を記録した」

最多勝利選手 松田 大志郎（38＝福岡、初）

推薦理由「最も多い1着回数115回を記録した」

優秀女子選手 遠藤 エミ（37＝滋賀、6回目）

推薦理由「SG競走に6度出場し、女子選手の中で賞金獲得額が1位となるなど、優秀な成績を記録した」

記者大賞 桐生 順平（39＝埼玉、2回目）

推薦理由「全国ボートレース記者クラブ会に加入している記者による投票の結果、最高得点を獲得した」

特別賞 佐藤 隆太郎（31＝東京）

推薦理由「ボートレースクラシック、ボートレースオールスターでSG競走を連続優勝するなど、特に功績があった」

特別賞 鎌倉 涼（36＝大阪）

推薦理由「レディースチャンピオン、クイーンズクライマックスで優勝し、優秀女子選手に準ずる活躍をするなど、特に功績があった」