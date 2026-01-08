俳優の松平健（72）とものまねタレントのコロッケが、1月7日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。コロッケが、2025年2月に受けた両膝の人工関節手術と、「芸人」としての体型管理について明かした。

【映像】入院中のコロッケの姿

司会の黒柳徹子から食事の管理について問われたコロッケは、「太りやすいので、最近はちょっとセーブして」と説明。また、自身が受けた人工関節手術に触れ、「1回痩せたら顔が細くなっちゃって、あんまり面白くなくなったので（笑）」と、意外な影響が出たことを明かした。

そのため、コロッケはあえて体重を戻すことを決意。現在は86〜87キロほどだそうで、「今だとちょうど出てきても笑っていただける体型なので（笑）」と、笑いを取るためだというプロ意識を覗かせた。

東京と大阪での57公演にわたる舞台も完走し、ともに出演した松平は「手術する前もジョイント（コンサート）を一緒にやってて、すごく辛そうだったんです。お客さんは全然わからないと思いますけど、終わった後は杖をついて。さすがプロだなと思いましたね」とコロッケを称賛した。（『徹子の部屋』より）