朝日新聞論説委員の村上太輝夫氏が8日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。冷え込む日中関係についてコメントした。

MC恵俊彰が「年が明けて、あらためて日本への渡航自粛が呼びかけられた」と言及。中国政府が3日に「日本の一部地域は治安情勢が不安定で殺人未遂事件や社会への報復を目的とした事件が発生している」との理由で、日本への渡航自粛を呼びかけたことを伝えた。昨年11月14日、12月11日にも日本への呼びかけがあって、今回が3度目となった。

今年の元日から3日まで、中国人の旅行の人気先をまとめたデータが発表された。1位が韓国・ソウル、2位はタイ・バンコク、3位が香港、4位マレーシア・クアラルンプール、5位シンガポール、6位マカオ、7位韓国・済州島、8位ベトナム・ポーチミン、9位タイ・チェンマイ、10位ベトナム・ハノイとなっていた。恵は「ベスト10の中に日本が入っていない、という。必ず入っているらしいんですけれども、結果的に渡航自粛が事実上の禁止に近い状況になっている？」と尋ねた。

村上氏は「行かない方がいいですよ、みなさん空気、読んでくださいねー、ってことなんですよ。逆言うと、本当は行きたい人がたくさんいるんだ、ということ。それで再三、行かない方がいいって言う…理由にならない理由をつけて、だからこのランキングも怪しいですよね」と中国側から発信されたデータの虚偽性を疑った。