【拡大画像へ】

鳥取県は、3月7日と8日に、漫画家の故水木しげる氏のふるさとである鳥取県境港市で水木氏の功績に感謝するイベント「生誕104年水木しげる生誕祭」を開催する。

期間中は鳥取市、水木しげるロード振興会、水木しげる記念館が連携し、境港市内で様々なイベントが開催される。ホールイベントは妖怪の仮装で参加することができる。「仮装ありチケット」、「大型仮装ありチケット」を購入したうえで仮装で参加すると記念品がもらえる。

水木しげる生誕祭ホールイベント(主催：鳥取県)

開催日時：3月7日

1回目公演 11時30分～13時15分

2回目公演 14時45分～16時15分

会場：境港市民交流センターみなとテラス(境港市上道町3000)

トークショーゲスト

荒牧慶彦さん(舞台「ゲゲゲの鬼太郎2025」ゲゲゲの鬼太郎役)

大塚明夫さん(舞台「ゲゲゲの鬼太郎2025」ねずみ男役)

入場料：一般2,000円、仮装あり2,000円、大型仮装あり2,000円

申込方法：水木しげる生誕祭HPからアクセスできるオンラインチケットサイト（チケットぴあ）で購入

□水木しげる生誕祭HP

タヌキ(河童の三平)お披露目会(主催：境港市)

開催日時：3月8日13時30分～13時50分

会場：水木しげる記念館前庭

妖怪パレード(主催：境港市)

日時：3月8日13時55分～14時15分

会場：水木しげる記念館前庭～妖怪神社前

キャラクターグリーティング(主催：境港市)

日時：3月8日14時30分～15時

会場：ゲゲゲの広場（JR境港駅前）

水木しげる生誕祭スタンプラリー(主催：水木しげるロード振興会)

開催期間：3月6日～3月9日

会場：水木しげるロード

ゲゲゲのクイズ大会(主催：水木しげる記念館)

日時：3月7日17時30分～18時50分

会場：水木しげる記念館

原口尚子(水木しげる先生の長女)さんによるギャラリートーク(主催：水木しげる記念館)

日時：3月8日9時～9時30分

会場：水木しげる記念館