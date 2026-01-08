今後の名駅再開発は? 名鉄・髙粼社長に聞く 名鉄百貨店の低層階の活用は? ｢賑わいの維持に努めていく｣ 再開発の行方に経済団体も注目 賀詞交歓会 名古屋
8日に開かれた新年恒例の賀詞交歓会。東海地方の経済団体や企業のトップが、交流する場です。ここで、名鉄の髙粼社長に再開発計画の今後について直撃しました。
【写真を見る】
（大石邦彦アンカーマン）
「新年明けて、改めてどんな状況？」
（名古屋鉄道 髙粼裕樹社長）
「大変な事態に陥り、無念の思い。見直しをはかって、時代に合ったいいものを作れるように、新たな方向性を皆さんにお示しできるように頑張っていきたい」
（大石）
「170メートルのビルがもう少し低くなる？」
（髙粼社長）
「これは何ともわからない。（工事の）難易度を下げることが、高さやボリュームに直接関わるのか分からない。まだ具体的なことについては申し上げられない」
隣接の近鉄パッセは閉店 名駅前は巨大な“閉鎖空間”に？
再開発が一旦足踏みとなった一方で、名鉄百貨店とその隣の近鉄パッセは、予定通り2月末で閉店。名古屋駅前に巨大な閉鎖空間が生まれる恐れもありますが…
（大石）
「店舗がなくなってしまうと、髙粼さんが1番目指している賑わいの創出が失われてしまう可能性がある。そこは大丈夫なんですよね？」
（髙粼社長）
「そこはしっかりやっていきたいと思う。われわれのエリアだけの問題ではないので、街にとっても玄関口の賑わいがないなんていう状態が続くのはよくありませんから」
（大石）
「百貨店の低層階を活用する話もあるが？」
（髙粼社長）
「店舗を誘致して、継続するということがあるか分からないが、イベントをやるなど、いろいろな方法がある。これから社内でも議論しながら、にぎわいの維持に努めていく」
“知恵を絞り合って” 再開発の行方に経済団体は…
この再開発がどうなるのか経済団体からの注目度も高く…
（名古屋商工会議所 嶋尾正会頭）
「見直しして、必ず実行しないといけないプロジェクト。公共空間でもあるので、官民をあげて、どうしたらプロジェクトを成功させることができるか知恵を絞り合わないといけない」
去年暮れに突然止まったビッグプロジェクトは、2026年にどのような展開を見せるのか。名古屋の玄関口の将来がかかっています。