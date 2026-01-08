【レポート】乃木坂46、乃木神社にて成人式を実施！「(私たちは）パカラッパカラッ世代」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46が乃木神社にて恒例の成人式を行い、新成人メンバーが晴れの日を迎えた。

■五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の愛宕心響、瀬戸口心月が晴れ着姿を披露

晴れ着姿を披露したのは、5期生の五百城茉央、奥田いろは、菅原咲月、6期生の愛宕心響、瀬戸口心月の5名。

乃木坂46が乃木神社で成人式を行うようになったのは2013年からで、今回で14回目となる。

新成人となる副キャプテンの菅原は「先輩後輩問わず頼っていただけるような、強くそして日常から一つひとつ美しいを心掛けていきたいです。」と述べ、6期生の瀬戸口は「乃木坂46に加入して2年目になるので、“努力・感謝・笑顔”の初心を忘れずに活動していきたいと思います」と抱負を述べた。

また、毎年恒例の「この世代を○○世代と銘打つなら？」という問いに対しては、「パカラッパカラッ世代」と答え、「2026年はすべてウマくいきますようにと願いを込めて名づけさせていただきました！」と5期生の奥田いろはが語り、和やかな成人式となった。

グループとしては1月14日に7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』の発売を控えている。

すでに2月にもアルバムの発売を記念したライブも決定しており、新成人を含む新世代メンバーを中心としたグループが馬のように力強く前進していく姿が楽しみだ。

PHOTO BY 乃木坂46LLC

■リリース情報

2026.01.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My respect」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『My respect』

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com/

【画像】イベントの様子