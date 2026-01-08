Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡õµÜ¶á³¤ÅÍ¡ÖO-Shan-Tee¡×¤Ç¿¿´é¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹¡ª¡Ö¥¹¥ó¤È¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¤³¤Ê¤ì¤¿´¶¤¸Ê¿À®¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö³Ð¤¨¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£¿¿´é¤È¤â¤ê¤â¤ê¤Î¾Ð´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×·ã¤·¤¤Ìû²÷¤Ê¥àー¥Óー
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÈµÜ¶á³¤ÅÍ¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ê¤É①～②
Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤ÎSNS¤Ç¾¾ÅÄ¤ÈµÜ¶á³¤ÅÍ¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡ÖO-Shan-Tee¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¿¿´é¤Ç¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤ê¡¢¡È¥Õ¥¥ー¥Õ¥¥ー¥Õ¥¥ー¥Õ¥¥ー¡ª¡É¤Î³Ý¤±À¼¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆÍÇ¡¤â¤ê¤â¤ê¤Î¾Ð´é¤Ë¡£
¡ÖO-Shan-Tee¡×¤Ï¡ÖSay I do¡×¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥ó¤È¤·¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¤³¤Ê¤ì¤¿´¶¤¸Ê¿À®¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö³Ð¤¨¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Travis Japan¤Ï1·î4Æü¤Î²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡ØTravis Japan Concert Tour 2026¡Çs travelers¡Ù¥Ä¥¢ー¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£