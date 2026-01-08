明日午前中は所々で雪、午後は次第に天気回復 落雪に注意･警戒を【これからの天気(1月8日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
9日(金)も、午前中は所々で雪が降りそうです。
◆警報・注意報
現在、沿岸部に波浪警報、南魚沼市・湯沢町・十日町市・津南町・上越の各地に大雪警報が発表されています。
また、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に大雪・風雪・着雪注意報、所々に大雨注意報とナダレ注意報が出ています。
◆1月9日(金)天気
・上越地方
平地でも、午前中は所々で雪が降るでしょう。
山沿いでは、9日(金)朝は積雪が急増している恐れがあります。
・中越地方
沿岸部は、昼ごろまで雪やミゾレが降りますが、新たに積もるものではないでしょう。
山沿いは、8日(木)夜～9日(金)朝にかけてドカ雪になるところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は所々で雪が降りそうです。
午後は次第に天気が回復しますが、あまり気温は上がらず厳しい寒さが続くでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
昼ごろまで雪がちらつくところがあるでしょう。
また、9日(金)も風が出やすく雪がやんだあとも肌を差すような寒さが続きそうです。
・下越：村上市から聖籠町
天気は回復傾向で、午後は晴れ間が出るところもあるでしょう。
雪が緩むため、積雪の多い地域では落雪に注意が必要です。
◆風と波
下越と佐渡で、風が強まる時間があるでしょう。
波は、各海域ではじめ4mでウネリを伴う予想です。
◆週間予報
10日(土)は暴風が吹くところがあり、午後は雨脚が強まるでしょう。
また、11日(日)午後は雪が強まり、12日(月)にかけて平地でも警報級の大雪になるところがありそうです。
風の強い状態も続いて、吹雪くところもあるでしょう。
9日(金)の晴れ間で除雪作業中をする方は、事故に十分に注意をするようにしてください。
