　8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の5万1520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては402.74円高。出来高は2742枚となっている。

　TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.66ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51520　　　　　+330　　　　2742
日経225mini 　　　　　　 51520　　　　　+330　　　 40405
TOPIX先物 　　　　　　　　3507　　　　 +25.5　　　　3917
JPX日経400先物　　　　　 31580　　　　　+215　　　　 187
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　+2　　　　 339
東証REIT指数先物　　売買不成立

