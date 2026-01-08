日経225先物：8日19時＝330円高、5万1520円
8日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の5万1520円と急伸。日経平均株価の現物終値5万1117.26円に対しては402.74円高。出来高は2742枚となっている。
TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51520 +330 2742
日経225mini 51520 +330 40405
TOPIX先物 3507 +25.5 3917
JPX日経400先物 31580 +215 187
グロース指数先物 696 +2 339
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
