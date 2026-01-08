乃木坂46奥田いろは、成人式で“馬”ダジャレかまし報道陣も笑顔に 車の免許取得を目標に
アイドルグループ・乃木坂46の5期生、奥田いろは（20）が8日、東京・乃木神社でグループ恒例の成人式を行い、今年の抱負を語った。
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、奥田のほか、5期生の菅原咲月（20）、五百城茉央（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）ら二十歳を迎えたメンバーが艶やかな晴れ着姿で登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
奥田は「乃木坂46の円陣にもあるように、『努力、感謝、笑顔』を忘れずに、そしてお茶目かつ上品な…いや、上“ヒヒーン”な女性になれるように頑張ります」と馬のポーズをしながら、ダジャレをかまして報道陣を笑わせる。
絵馬には『老若男女から愛してもらえる人になる』と書き、「これは今年だけじゃなくて、人生の目標でもあるんですけど、そんな人になれるように努力を頑張ります！」と宣言した。
また、今年挑戦したいことを聞かれると「小さい時から車がすごく好きで、いつか自分で運転してみたいなと思っているので、いつか免許を取ってみたいです」と明かしてくれた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。
