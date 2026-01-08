俳優の釈由美子さんが、スマホ・TV・パソコン周辺機器の総合メーカー「アイ・オー・データ機器50周年プレス発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 釈由美子 】 「小さいおじさんがスマホを全身でスワイプしてて」 不思議エピソードに報道陣困惑



1999年〜2000年に（当時のオーディオ・プレーヤー）HyperHydeイメージガール「アイオーガール」を務めていた釈さん。“ガラケーの時代ですよね。ピッチ、ポケベル、全部通ってます。今はスマホで人生が変わるというか。無くなったらお財布よりショックです”と語りました。





スマホを使い始めた当初、“もともと小さいおじさんが見えてたんですけど、液晶画面を「うわっ うわっ」って（全身で）スワイプをしてて、使いこなしてる！と思って”と不思議な思い出を語り、報道陣を困惑させました。





また、自身よりも9歳の息子の方がパソコンを使いこなしているそうで、“両手でブラインドタッチ。勉強とかプレゼンの資料作りとか。「僕、ポッドキャスト作っといたから」って言われても、何言ってるか全部わからない”と、優秀な息子を持つ母としての喜びと、戸惑いを口にしていました。







【担当：芸能情報ステーション】