¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡G1¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¡Û°ËÆ£Àµ¿¿¡¡¹â¶¶¹×¤ÎÌÔÄÉ¤ËÂÑ¤¨¤ÆÇòÀ±¡¡Å·¹ñ¤ÎÉã¤ØÍ¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎG1¡ÖÂè49²ó¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢8Æü¤Ë½éÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡É÷Â®7¡Á8¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¶¯É÷¤Ë³ÆÁª¼ê¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤¿½éÆü¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¸µÀ®Ä¹³ô¤Î°ËÆ£Àµ¿¿¡Ê34¡á°ËÀªºê¡Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü8R¡£20Àþ6ÏÈ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤°¸å¤í¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¹â¶¶¹×¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÀè¹Ô¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤µ¤Ê¤¤µ¤¹ç¤ÎÁö¤ê¤ÇÇòÀ±¤ò¤â¤®³Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÉã¤Ç¤¢¤êÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀµ»Ê¤µ¤ó¤¬Â¾³¦¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µG1¤ÎÂçÉñÂæ¤Çº²¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Å·¹ñ¤ÎÉã¤Ø¡¢Í¦»Ñ¤ò¸«¤»¤ë°ìÀá¤È¤¹¤ë¡£