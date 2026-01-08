乃木坂46五百城茉央、お酒を一緒に飲みたい先輩から「強くなってから来てね（笑）」 サワーで「真っ赤に」
アイドルグループ・乃木坂46の5期生、五百城茉央（20）が8日、東京・乃木神社でグループ恒例の成人式を行った。囲み取材では、一緒にお酒を飲みたい先輩を明かした。
【全身ショット】綺麗すぎる…！華やかな振り袖を披露した菅原咲月＆五百城茉央ら
ファンと報道陣が詰めかけた乃木神社の境内に、五百城のほか、5期生の菅原咲月（20）、奥田いろは（20）、6期生の愛宕心響（20）、瀬戸口心月（20）ら二十歳を迎えたメンバーが艶やかな晴れ着姿で登場。本殿内での祈祷を終えると、「乃木會館」にて囲み取材に応じた。
初めてのお酒について聞かれた五百城は、サワーを飲んだといい「真っ赤に染まっちゃいました」と苦笑い。一緒に飲みたい先輩について聞かれると、「遠藤さくらさんに『初めてのお酒を一緒に飲めたらうれしいです』というお話をしたんですけど、たぶん（お酒が）苦手だという話をしたら、『強くなってから来てね』と言われたので、もうちょっと強くなったら一緒に行けたらうれしいなと思います」とささやかな目標を語っていた。
1月12日は成人の日。民法改正により、成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられたものの、乃木坂46はメンバーが20歳になる年に乃木神社にて成人式を行うことが恒例となっており、今回もこれまでどおり20歳で成人式を開催した。
