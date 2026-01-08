高校入試を “へのかっぱ” で乗り切ってもらおうと、熊本県天草市の中学校で受験生に「へのかっぱストラップ」がプレゼントされました。

【写真を見る】入試は “へのかっぱ” 精神で！ かっぱ伝説の町が受験生に贈る合格祈願ストラップ「筆箱につけて頑張る」

※へのかっぱ…河童の屁くらい何とも思わないものから転じて、何の問題もないもの、へっちゃらであること。

この「へのかっぱストラップ」は、その昔、町を流れる河内川にかっぱが棲んでいたという伝説から地域おこしに役立てようと作られたものです。

今日（8日）は受験を控えた中学3年生14人に天草市栖本町のまちづくり協議会から問題を何とも思わない精神で乗り切ってほしいと、このストラップを生徒の代表に手渡しました。

生徒「今までやってきたことをしっかり信じて頑張りたい。ストラップは筆箱に入れて持っていきたい」

生徒「受験の時にポケットに入れて持っていきたい」

生徒「1月が受験なので、そこに向けてしっかり頑張ることができるようにやっていきたい。ストラップは筆箱に付けて持って行く」

受け取った中学生たちは笑顔を見せながらも気を引き締めていたようです。

「へのかっぱの精神で頑張るぞ！」