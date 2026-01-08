きょう（8日）午前、東京・大田区のマンションの一室で、男性が血を流し死亡しているのが見つかりました。

午前10時半すぎ、大田区大森北のマンションで「連絡が取れない友人がいる。鍵がなくて、中に入れない」と110番通報がありました。

捜査関係者によりますと、部屋の玄関は鍵がかかっていて、合鍵を使って中に入ると、40代くらいの男性がダイニングキッチンで血を流し、うつ伏せの状態で倒れているのを警察官らが見つけました。男性はその場で死亡が確認されました。

男性は友人2人と食事に行く約束をしていましたが、待ち合わせ場所に現れなかったため、友人2人が男性のマンションに確認をしに行ったということです。

2人が玄関の前で男性の携帯電話にかけると、室内から着信音が聞こえたため、マンションの管理人を通して110番通報しました。

部屋からは凶器とみられるものは見つかっておらず、室内が物色された形跡はなく、窓ガラスも割られていないということです。

男性はきのう午後7時ごろに1人で帰宅する様子が付近の防犯カメラに写っていて、警視庁は男性がその後に事件に巻き込まれた可能性もあるとみて、調べています。