俳優・中島歩（３７）、超特急の草川拓弥（３１）が８日、都内で行われたＷ主演ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（９日スタート。金曜、深夜０・１２）の制作発表に俳優・高良健吾（３８）らと登壇した。

中島は今イベントが決まった際に、寸劇をやりたいと直訴し、企画が決定。会場でファンが見守る中、草川とドラマの役さながらにケンカ劇を見せたが、ステージのバックパネルを打ち破った際に右腕を負傷。会見途中で中島はいきなり「ここが痛いんで」と右腕を指し「ガンッとぶつけた」と明かしたが、それでも「夢が叶いました」と喜びをかみしめた。

今作は理容室の店主、草川と理容師の中島がバディを組み、諸問題を解決する物語。中島は「民放で初めて主演させていただけるということでとてもうれしかったです」と感激の思いを明かし「演劇とか映画を２０代の時、いっぱいやっていたが、そういう俳優、監督を起用しているのがテレビ東京の深夜で、僕にとってはテレビドラマの入り口になった印象。この仲間で主演ができたのはとっても誇らしいです。なんかたどり着いたなという気持ちがありました」と喜びをかみしめていた。