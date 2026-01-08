「チョコか」「チョコ以外か」カカオ高騰でバレンタイン商戦に異変…コーヒー豆やヒマワリの種で作った“代替チョコ”に熱視線
いよいよ2月に迫ったバレンタインデー。
大手百貨店などがバレンタインに向けた商品の発表を相次ぐ中、ある異変が起きている。
ショコラ専門店「極めて大きな打撃」
こちらは、東京・自由が丘の洋菓子店。
深刻な問題に直面しているという。
ベルアメール・大平直代表：
カカオの相場がピークでいうと、コロナ前の5倍近くほどになる時もあった。私たちはショコラの専門店ですから、極めて大きな打撃がある。
店では、毎年バレンタインに向けて期間限定のチョコレートケーキなどを販売している。
しかし、原材料のカカオ豆の価格の高騰が今後も続くと、値上げの検討をせざるおえない状況だという。
ベルアメール・大平直代表：
できる限りのことをしますが、価格にも少し反映させていく必要があるでしょうし、作り方や原材料の選定とか、あらゆるものを見直したり検討していく必要がある。
店の客からは「（カカオ高騰は）ちょっと悲しいけど、物価高騰しているので致し方無いのかなと思う」「ちょっと贅沢してでもおいしいものを食べたい派なので、ちょっと高いところで1つ食べて幸せになる方がいい」といった声が聞かれた。
「チョコか」「チョコ以外か」
そうした中、バレンタイン商戦に向けた発表会を7日開いた大手百貨店「そごう・西武」。
発表会のテーマは、「チョコか」「チョコ以外か」。
その中には、カカオを使わないという商品があった。
記者リポート：
一見チョコレートにも見えるんですが、原料は香りがいいコーヒー豆からできているんです。
こちらの商品は、高騰しているカカオ豆の代わりにコーヒー豆を使って作られたという。
その理由を担当者はこう話す。
そごう・西武 バレンタイン担当 杉田大樹さん：
カカオ豆を使わないということでコストの削減にもなるし、物価高対策にもなっていると思います。
気になるのが、その味。試食すると…。
記者リポート：
濃厚なチョコレートのような味がするんですが、口にはしっかりとしたコーヒーのほろ苦い香りが広がります。
一方、大手スーパー「イオン」でも、カカオを使わない、いわゆる“代替チョコ”を2025年から発売している。
カカオ豆の代わり使っているのはヒマワリの種。発酵と焙煎で、チョコレートのような香りと味わいを再現したという。
その名も「チョコか？」。果たして味は「チョコ」なのか。
記者リポート：
見た目もにおいもチョコですね。くちどけも滑らかでとてもおいしいです。ひまわりの種から作られたとは思えません。
開発者は、その理由について「カカオが不足し供給量のひっ迫や価格の高止まりがみられる中、新しいおいしさを体感していただきたいとの思いから開発した」としている。
これまでに、シリーズで25万個以上を売り上げたという。
チョコか？それとも“ほぼチョコ”か。
2月14日のバレンタインまで、選ぶ楽しみが広がりそうだ。
（「イット！」 1月8日放送より）