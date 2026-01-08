「チョコか」「チョコ以外か」カカオ高騰でバレンタイン商戦に異変…コーヒー豆やヒマワリの種で作った“代替チョコ”に熱視線

いよいよ2月に迫ったバレンタインデー。

大手百貨店などがバレンタインに向けた商品の発表を相次ぐ中、ある異変が起きている。

ショコラ専門店「極めて大きな打撃」

こちらは、東京・自由が丘の洋菓子店。

深刻な問題に直面しているという。

ベルアメール・大平直代表：

カカオの相場がピークでいうと、コロナ前の5倍近くほどになる時もあった。私たちはショコラの専門店ですから、極めて大きな打撃がある。

店では、毎年バレンタインに向けて期間限定のチョコレートケーキなどを販売している。

しかし、原材料のカカオ豆の価格の高騰が今後も続くと、値上げの検討をせざるおえない状況だという。

ベルアメール・大平直代表：

できる限りのことをしますが、価格にも少し反映させていく必要があるでしょうし、作り方や原材料の選定とか、あらゆるものを見直したり検討していく必要がある。

店の客からは「（カカオ高騰は）ちょっと悲しいけど、物価高騰しているので致し方無いのかなと思う」「ちょっと贅沢してでもおいしいものを食べたい派なので、ちょっと高いところで1つ食べて幸せになる方がいい」といった声が聞かれた。

「チョコか」「チョコ以外か」

そうした中、バレンタイン商戦に向けた発表会を7日開いた大手百貨店「そごう・西武」。

発表会のテーマは、「チョコか」「チョコ以外か」。

その中には、カカオを使わないという商品があった。

記者リポート：

一見チョコレートにも見えるんですが、原料は香りがいいコーヒー豆からできているんです。

こちらの商品は、高騰しているカカオ豆の代わりにコーヒー豆を使って作られたという。

その理由を担当者はこう話す。

そごう・西武 バレンタイン担当 杉田大樹さん：

カカオ豆を使わないということでコストの削減にもなるし、物価高対策にもなっていると思います。

気になるのが、その味。試食すると…。

記者リポート：

濃厚なチョコレートのような味がするんですが、口にはしっかりとしたコーヒーのほろ苦い香りが広がります。

一方、大手スーパー「イオン」でも、カカオを使わない、いわゆる“代替チョコ”を2025年から発売している。

カカオ豆の代わり使っているのはヒマワリの種。発酵と焙煎で、チョコレートのような香りと味わいを再現したという。

その名も「チョコか？」。果たして味は「チョコ」なのか。

記者リポート：

見た目もにおいもチョコですね。くちどけも滑らかでとてもおいしいです。ひまわりの種から作られたとは思えません。

開発者は、その理由について「カカオが不足し供給量のひっ迫や価格の高止まりがみられる中、新しいおいしさを体感していただきたいとの思いから開発した」としている。

これまでに、シリーズで25万個以上を売り上げたという。

チョコか？それとも“ほぼチョコ”か。

2月14日のバレンタインまで、選ぶ楽しみが広がりそうだ。

（「イット！」 1月8日放送より）